Weltmeisterin Tina Schüssler sucht 200 Komparsen für Musik-Filmdreh

Die amtierende Weltmeisterin im K1 der WKU ist tief in die Musikwelt eingetaucht. Nach ihrem Erfolg ihrer ersten Musik-CD, die im Jahr 2016 in den Handel kam, knüpft Tina Schüssler weiter an. Am kommenden Samstag wird sie mit ihrer neu gegründeten Rap-Band "Grill Unit Band G.U.B." einen Musikvideo mit Mitty Video Production live in Stadtbergen drehen. Gesucht werden über 200 Komparsen.

Vor kurzem gab die Profisportlerin bekannt, dass sie zusammen mit der Band Backdoor Connection den Fussball-WM Song 2018 "Du weißt wir sind Sieger!", auf dem größten Public Viewing Augsburgs, vor jedem Deutschlandspiel live präsentieren. Für sieben große Events sind "Tina Schüssler & Backdoor Connection" schon mit ihrem Pop-Rock Song für 2018 gebucht.Viele Medien berichteten darüber und so kam es, dass auch die Rap und Hip Hop Szene auf Tina Schüssler zukam, um einen Song mit der Sportlerin aufzunehmen. Sie setzten sich zusammen und bekamen dazu die besten Leute aus der Augsburger Rap und Hip Hop Szene. Produzent Manfred Schmerz, bekannt unter dem Namen Binki Woi (Linguistix of the Wu Tang Family), Frankie Abron DJ Mo'Soul, Sängerin Vera Mayr und Rapper Mr.Rossi Johnny Rap, gründeten nun mit Schüssler eine 5-Köpfige Band.Um das Ganze professionell zu vermarkten, wird Mitty-Video-Production nun einen Musikfilm zu diesem neuen Rap-Song drehen. Dazu suchen die Musiker über 200 Komparsen (no budget), die im Film für ausgefallene und gute Stimmung sorgen.Gedreht wird am Samstag, 09.09.2017 von 13.00 bis 15.00 Uhr in der Sports -und Burgerbar Fifty-Fifty, im Biergarten in 86391 Stadtbergen. Um 12.30 Uhr sollten die Komparsen für die Probe und Einweisung jedoch schon anwesend sein.Wer gerne dabei sein und mitwirken möchte (Teilnahme ab 18 Jahren), der findet auf der Facebook-Seite von Tina Schüssler den Aufruf. Jeder, der seinen Namen unter diesen Post setzt, bekommt für eine JA-Entscheidung der Band ein LIKE hinter seinen Namen gesetzt und ist somit zum offiziellen Musik-Videodreh eingeladen.Für Augsburg wohl ein Highlight, mit den fünf bekannten Musikern zusammen in die große Welt des Films einzutauchen und live dabei sein zu dürfen. Spaß und ein einmaliges Erlebnis ist garantiert geboten.