Zwei Jahrzehnte digitale Leidenschaft

IT-Dienstleister MXP GmbH aus Stadtbergen feiert 20-Jähriges

20 Jahre MXP! Gerade in der schnelllebigen IT-Branche sind zwei Jahrzehnte Unternehmensgeschichte eine halbe Ewigkeit – und sprechen für große Erfolgsstory: Von Freundschaft, Leidenschaft und einer Vision.Benjamin Knecht und Roland Berger kennen sich bereits von klein an, wuchsen im selben Ort auf. Es entstand eine Freundschaft, die über Jahrzehnte halten sollte. Dabei ergänzte sich die Leidenschaft des einen – „Schrauben am Computer“ – großartig mit dem Hobby des anderen, dem Programmieren von Websites im seinerzeit gerade aufkommenden Internet. Dass sie außerdem ein Händchen für Vertrieb und Netzwerk haben, verhalf der ersten gemeinsamen Geschäftsidee zum Erfolg: „Wir bauten und installierten die ersten Internet-Terminals in Augsburg.“ 40 Terminals, die den Grundstein der eigenen Firma, der Berger & Knecht GbR, legten.Das Unternehmen wuchs schnell, Mitarbeiter wurden rekrutiert, Firmenphilosophien entwickelt, neue Geschäftsfelder erschlossen. Der Trend zur Digitalisierung, ein enormes Fachwissen und ein sicheres Gespür für den Markt öffnete der MXP die Türen zu großen Projekten. 2009 wurde aus der GbR eine GmbH, die MXP GmbH war geboren.Heute beschäftigen die beiden 31 Mitarbeiter am Standort Stadtbergen im eigenen Firmengebäude, das Unternehmen erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von mehr als 2 Mio. Euro – mit Projekten, die sich wieder auf die Geschäftsidee von IT und Web fokussieren. „Mit der letzten Neuausrichtung haben wir uns sozusagen wieder auf unsere Wurzeln besonnen. Natürlich spielt sich das jetzt auf einem ganz anderen Niveau ab als im Jahr 2000, aber die Urleidenschaft, die ist immer noch da.“