Stadtfest Stadtbergen „Dein Stadt- und Familienfestival“ vom 29.05. – 02.06.2019 auf der Sportanlage Stadtbergen

Stadtbergen : Sportanlage an der Panzerstraße |

Tage Stadtfest in Stadtbergen, 5 Tage Gemütlichkeit und Spaß.

Unser Stadtfest ist Fest für alle Altersgruppen, es ist Treffpunk und ist abwechslungsreich.

Erleben und genießen Sie ein einzigartiges Stadt- und Familienfestival.



Ein buntes Programm, unterhaltsame Shows und Aktionen garantieren Spaß für alle Besucher.



Bei vielen Angeboten, wie z.B. dem Mitmachzirkus, dem Funkerstand des DARC e.V., den großen Sandspielplätzen oder dem Kletterturm der Bergwacht Augsburg können sich die Kids austoben, während sich die Eltern ein kühles Getränk und ein feines Schmankerl schmecken lassen.



Auf der Open-Air-Bühne geben sich die Vereine und Künstler die sprichwörtliche Klinke in die Hand und zeigen ihr Können. Von Ballett, Zumba, HipHop, Standardtänzen über Kampfsport, orientalischem Bauchtanz und Sportvereinen ist alles vertreten. Für die Kleineren kommt zum Basteln, Spielen und Spaß haben das Spielmobil vorbei. Stadtlauf, Kinderflohmarkt, Beachvolleyballturnier, Kletterwand und Kunsthandwerk runden das Programm ab.



Langeweile kommt hier bestimmt nicht auf.



Der Festwirt Karl Asum hat wieder tolle Bands engagiert und seine Speisekarte lässt keine Wünsche offen. Auch auf unserer Schlemmermeile bieten die Vereine und Gastronomen ihre Schmankerl an. Caipirinha, Softeis, kühle Getränke, Bratwurstsemmeln, Holzofenpizza, Kaffee, Kuchen, Süßwaren, Baumstriezel, Langos, Crêpes und noch vieles mehr warten darauf probiert zu werden.



Lassen Sie es sich schmecken!



Auf dem Stadtfest trifft man alte Bekannte und neue Freunde.

Ein Treffpunkt für Jung und Alt.

Ein Treffpunkt der verbindet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf dem Stadtfest Stadtbergen



Genießen Sie es!



Stadtfest 2019 – Highlights

Auf der Open-Air-Bühne sorgt am Mittwochabend die Münchner Band „Oansno“ mit Bayerischer Balkan Polka und Wirtshaus-Punk für kurzweilige Unterhaltung. Freitag wird „Catfish“ aus Augsburg mit Rock n Roll für Stimmung sorgen und Petticoat und Bowlinghemd müssen nicht sofort wieder aufgeräumt werden, denn am Samstagabend gegen sich „Bobbin B“ aus Aschaffenburg mit Rockabilly-Sound die Ehre. Für die Kinder wird am Donnerstag und Sonntag das Spielmobil des Kinderschutzbundes da sein und auch der Mitmachzirkus lädt Slackline, Stelzen, Jonglage und mehr zum Austoben ein.

Am Samstag um 15 Uhr findet die offizielle Einweihung und Segnung der neuen Drehleiter der Feuerwehr Stadtbergen statt. Für Feuerwehrenthusiasten ein Muss.



Am Sonntag ist Familientag: An den Fahrgeschäften gibt es ermäßigte Preise und an vielen Ständen gibt es Aktionsangebote. Daneben werden spezielle Angebote für Kinder und Familien für Abwechslung sorgen.



Das Festprogramm wird Anfang Mai auf www.stadtbergen.de veröffentlicht.