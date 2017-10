KreaSonntag im Haus der Familie Stadtbergen

Stadtbergen : Haus der Familie (Saal) |

Wie geht eigentlich Töpfern und Filzen und was kann man alles so mit Papier und Farbe anstellen?

Beim KreaSonntag am 19.11.17 von 14.00 bis 17.00 Uhr in der Goethestraße 12 können Kinder und Erwachsene nach Herzenslust verschiedene Kreativtechniken ausprobieren. Ab 3 Jahren kann man gegen ein einmaliges Eintrittsgeld Sägen, Schnitzen, Nähen und Stempeln was das Zeug hält. Erwachsene bezahlen € 14,-, Kinder kosten € 6,-. Um Anmeldung unter www.awo-haus-der-familie.de wird gebeten.

Zur Stärkung bietet die Kinderkrippe der AWO Kaffee, kalte Getränke und Kuchen an.

Übrigens ist der Eintritt für Nichtbastler und Kinder unter 3 Jahren kostenfrei.