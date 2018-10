Herzliche Einladung zu „Tierisch kreativ“

Ferienangebot von 29. Oktober bis 3. November im Therapiezentrum Ziegelhof des Bunten Kreises in Stadtbergen

Von Montag, 29. Oktober bis Samstag, 3. November haben Kinder mit und ohne Handicap Gelegenheit, auf dem Ziegelhof, dem Therapiezentrum des Bunten Kreises in Stadtbergen, an einem ganz besonderen Angebot teilzunehmen. Bei „Tierisch kreativ“ können sie täglich die Tiere des Ziegelhofs besuchen und sich einen Eindruck von ihrem Lebensraum und dem richtigen Umgang mit ihnen machen. Die Erlebnisse des jeweiligen Tages werden mit unterschiedlichen Mal- und Zeichentechniken in Bildern festgehalten, die Kinder können ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Spielerisch lernen sie so den Umgang mit den verschiedenen Maltechniken und Farbmaterialien kennen.Die Veranstaltung im ÜberblickWann: Montag, 29. Oktober 2018bis Freitag, 2. November 2018von 08:00 – 14:00 UhrAußer Donnerstag, da Feiertag!und Samstag, 3. November 2018von 08:00 bis 16.30 UhrWer: Mädchen und Jungen mit und ohne Handicapzwischen 8 und 13 JahrenKosten: 150,00 € inklusive Verpflegung und MaterialkostenAnmeldung: Bis 22. Oktober 2018, unter ziegelhof@bunter-kreis.de oder 0821/450 895 101