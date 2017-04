10 Jahre – 10 Tage: Festwoche in Stadtbergen anlässlich 10 Jahre Stadt Stadtbergen

Dieses Jubiläum möchten wir mit unseren Bürgern unter dem Motto „10 Jahre – 10 Tage“ feiern.18.30 Uhr Ökumenischer StadtgottesdienstMaria, Hilfe der Christen20.00 Uhr Vernissage: Rückblende – Historische FotografienRathausfoyer Stadtbergen, Oberer Stadtweg 2ganztags - STADT.KUL.TOUR, Straßenmusik in allen Stadtteilen, Abendkonzerte im Fifty-Fifty Stadtbergen und in der Waldgaststätte Deuringen, Jonglierconvention in der Sporthalle Stadtbergen15.00 Uhr - Stadtrundfahrt: Stadtbergen – Wo es nicht jeder kennt, Anmeldung erbeten unter: 0821/2438-137 oder kultur@stadtbergen.de19.00 Uhr - Festabend TSG Stadtbergen, Festzelt an der Panzerstraße21.00 Uhr - OPENSTAGE: Fire Space auf der Sportanlage, Feuershow der Teilnehmer der JonglierconventionAufstellung: 12 Uhr, 13.30 - Festumzug durch Stadtbergen zur Sportanlage14.00 – 22.00 - Intern. Sport- und Familienfest mit dem TSG Stadtbergen und dem Togoverein, Livemusik mit Coconami (Japan/München) und MomBee, Spielmobil, Japanpavillon, Tänze aus Angola, Flüchtlingshilfe, APE-Bar des Jugendrates und mehr, Sportanlage auf der Panzerstraße.14.00 Uhr - Stadtrundfahrt: Stadtbergen – Wo es nicht jeder kennt!15.00 – 20.00 Uhr - Bubblesoccer des Jugendrats19.00 Uhr - Spiel: Stadtratsauswahl vs. Jugend17.30 Uhr - Stadtrundfahrt: Stadtbergen – Wo es nicht jeder kennt!ganztags - Gartenhallenbad Stadtbergen - Familientag mit freiem Eintritt15.30 - Spaziergang Brauereigeschichte in Stadtbergen, Treffpunkt am Rathaus17.00 Uhr - Einweihung des Bewegungsparks an der Dr.-Frank-StiftungAbgerundet wird die Festwoche mit dem traditionellen Stadtfest vom 24.-28.5.2017.Das komplette Programm zur Festwoche finden Sie ab Ende April auf www.stadtbergen.de