DLRG bekommt Unterstützung

Die DLRG OG Stadtallendorf freut sich mitteilen zu können, das mit Anna Schwarzer und Pia Ute Küblbeck zwei Nachwuchskräfte gefunden wurden für die Unterstützung in der Schwimmausbildung.Anna und Pia haben vor einigen Wochen ihre Prüfung für das Rettungsschwimmabzeichen Bronze abgelegt und werden in diesen Tagen noch an einem ERSTE-HILFE-LEHRGANG teilnehmen um die Sicherheit rund um die Ausbildung am Beckenrand und im Becken zu gewährleisten.Die DLRG OG Stadtallendorf wird in den nächsten Wochen auch das Angebot an Nichtmitglieder machen das Deutsche Schwimmabzeichen in Bronze/Silber oder sogar Gold abzulegen.Nähere Informationen erhalten Sie bei Anfragen unter ortsgruppe@stadtallendorf.dlrg.de oder im Internet.