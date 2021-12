Weihnachtsdeko von Danny Danger

Weil der Danny so aktiv ist, ist er viel auf dem Fahrrad unterwegs ist. Damit er die Weihnachtszeit trotzdem richtig genießen kann, hat er etwas Wichtiges erfunden: mobile Weihnachtsdeko. Im Fahrradkörbchen ist Platz für Fichtenzweige mit bunten Kugeln und einer Lichterkette. Lichterketten gibt es nämlich auch mit Batteriebetrieb - ideal für unterwegs.Sein kleiner Freund BuBa findet die Idee ganz toll und möchte darauf hinweisen, dass man natürlich auch in Bus & Bahn zahlreiche Möglichkeiten hat, die Fahrt etwas weihnachtlicher zu gestalten. Wer mit dem RE30 zum Weihnachtsmarkt fährt, könnte sogar eine Tannengirlande mit Lichtern einsetzen. Die passt prima an die Ablage (am besten vorher Haken zum anhängen basteln), und Steckdosen sind auch vorhanden.