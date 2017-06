Eine Ära geht zu Ende......

Ich möchte DANKE sagen für die Zeit die er mich begleitet hat. In guten wie in schlechten Zeiten (nein es war keine Soap) stand er mir zur Seite Wir erlebten Rückschläge und Erfolge. Ich konnte auf Ihn immer Zählen. Ich gebe mit einem Lächeln zu das ich auch schon mal auf Ihn geschimpft habe, wenn ich wieder malein blaues Rezept(privat) in die Hand gedrückt bekommen habe.Aber was wäre er ohne seine Praxisengel gewesen? Die mit viel Geduld und einem Lächeln die Praxis Alltag lenkten . Unsere Silvia, ging den Weg (fast) von der ersten Stunde an mit Ihm . Sie wurde zum fahrbare Engel.Zum 30-06-2017 sage ich TSCHÜSS und alles Gute für die Zukunft.(Info : Ein Nachfolger gibt es ab 01.07.17)**Ich weiss nicht ob ich hier bei dieser Rubrik richtig bin. ??**