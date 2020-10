Fahrraddemo und Baumhäuser im Herri am 26.9.2020

Auf dem Parkplatz, welcher an der B454 am Waldrand liegt, trafen die Radfahrer gegen 17:30 Uhr ein. Hier fand eine kleine Kundgebung statt. Eine Waldbesetzerin, die trotz sicherer Verhüllung nicht fotografiert werden wollte, richtete einige Worte an die Demonstranten.Am Parkplatz stand damals noch das Zelt einer Mahnwache. Ein Stück weiter im Wald hatte sich ein kleines Grüppchen von Waldbesetzern niedergelassen. Hier standen mehrere Baumhäuser, Bei einem war ein kleiner Lagerplatz mit Feuer, wo eine Gemüsesuppe gekocht wurde. Zu den Waldbesetzern hatten vorher Unterstützer aus der Umgebung ein paar Paletten gebracht.Gegen 18 Uhr erfolgte die Abfahrt der Radfahrer. Leider fing es während der Fahrt durch Stadtallendorf leicht zu regnen an.Inzwischen kann man die gezeigten Ansichten vom Parkplatz und den Baumhäusern nur noch auf Fotos finden. Am 1. Oktober fuhren eine scheinbar endlose Kolonne von Polizeifahrzeugen und Waldarbeiter zu diesem Parkplatz, und die am Parkplatz stehenden Bäume wurden gefällt. Die Baumbesetzer wurden von den Bäumen geholt, um diese fällen zu können.