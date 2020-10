Fahrraddemo am 3.10.2020 von Kassel nach Dannenrod

Drei Stadtallendorfer aus der Herrenwaldsiedlung sind nachmittags der Radtour entgegengeradelt und haben sie zwischen Wiera und Treysa getroffen, wo sie sich in die Gruppe eingereiht haben.In Wiera stand hr-Reporter Jochen Schmidt am rechten Straßenrand und filmte die vorbeiziehende Demo. Von Wiera aus führte die Route aber nicht direkt nach Neustadt, sondern erst nach Mengsberg. Dort freuten sich diverse Dorfbewohner über die nette Abwechslung und filmten die Radfahrer mit Mobiltelefonen. Vor Momberg gab es noch einen Stop zum Sammeln.Das Wetter war am Nachmittag nicht mehr so toll. Während der Durchfahrt durch Wiera hat es geregnet. Glücklicherweise hörte der Regen auf. Als die Radfahrer den Parkplatz an der B454 erreichten, an dem wieder eine Kundgebung sein sollte, kam sogar zeitweise die Sonne heraus.Die Versammlung auf dem Parkplatz blieb relativ kurz. Bei der Frage nach einem Aktivisten, der eine Ansprache halten wolle, fand sich niemand. Auch die Frage, ob man noch einen kleinen Abstecher zur Mahnwache im Feld machen wollte, blieb ohne positive Resonanz. Grund dafür war wahrscheinlich die einstündige Verspätung, mit der Radtour Stadtallendorf erreicht hatte - und man hatte ja noch einige Kilometer bis zum Ziel.Während der Querung der Main-Weser-Bah in der Herrenwaldstraße rief ein bei seinem Auto auf der anderen Straßenseite stehender Proll den Radfahrern zu: "Ihr habt doch keine Arbeit. Ihr Wixer!"Die Dämmerung war eingebrochen, als die Radfahrer Stadtallendorf verließen.Fahrraddemo am 27.9.2020: https://www.myheimat.de/stadtallendorf/politik/fah...