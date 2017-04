Die Main-Weser-Bahn von Frankfurt bis Bad Vilbel - Teil 3

Eine Unterführung führt zur anderen Seite, nicht aber zum Mittelbahnsteig mit den Gleisen 2 und 3. Ein Stück weiter gibt es eine weitere Unterführung, über die man von Gleis 1 zum Mittelbahnsteig kommt. Außerdem führt noch eine Straße, welche von einer markanten Konstruktion aus Stahlträgern überspannt wird, über die Station. Von der Straßenbrücke ist aber kein Zugang zu den Bahnsteig möglich.Vor der nächsten Bahnstation sind ein längerer Reptilienschutzzaun und eine Unterführung zu finden.An der Station Frankfurt-Berkersheim führt eine Holzbrücke über die Gleise. Unmittelbar nach dem Zugang zu der Fußgängerbrücke folgt ein Bahnübergang. Auf der Westseite ist ein Schotterfläche, auf der ein kleiner Bus wenden kann, welcher die Station anfährt. Außerdem hängen hier noch zwei Kästen, in denen früher auf Bildschirmen (mit Bildröhren!) Fahrplaninformationen angezeigt wurden. Nun sind die Kästen jedoch leer.Ich war gegen 19:20 Uhr an der Station Frankfurt-Berkersheim. Eigentlich wäre nun eine gute Gelegenheit zur Heimfahrt gewesen, da man bei der sehr tief stehenden Sonne an vielen Stellen keine besonders schönen Fotos machen kann, denn lange Schatten und das recht rotstichige Licht ergeben bei den meisten Motiven keine optimalen Fotos.