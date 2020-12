Blockade der B62 am 5.11.2020

Weil einer der Bäume, an dem das Seil hing, instabil sei, traute sich zunächst keiner, das Seil zu entfernen. Stattdessen wurde am nächsten Tag ein Gerüst auf der Straße unter dem Seil aufgebaut. Während der Aufbauarbeiten war die Straße auch nicht für Fußgänger passierbar - man musste auf den Rand des Gleentals ausweichen, z.B. den Gleentalradweg.Die Seil-Aktion erwies sich als äußerst langlebig. Das Seil wurde erst entfernt, als man die Schneise durch den Danni geschlagen hatte. Die Buche, an welcher das südliche Ende des Seils befestigt war, musste den Widerstand gegen die A49 allerdings mit ihrem Leben bezahlen.Weniger lange existierte ein riesiges Loch, welches die Waldbesetzer in einen Hauptweg im Danni gegraben hatten. Das Loch, für welches mehrere Tonnen Erde bewegt wurden, war schon nach wenigen Tagen wieder verfüllt.