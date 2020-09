Am Bahnhof von Borken am 6.9.2020

Zu Gleis 1 führt eine Treppe, die aber im Moment noch keine Absicherung zu den Seiten hat - hier befindet sich noch eine Holzkonstruktion. Es ist der einzige Zugang zu den Bahnsteigen, da der direkte Zugang zur Unterführung wegen der Bauarbeiten unterbrochen ist. Der Bahnsteig von Gleis 1 ist nur östlich der Unterführung nutzbar.Gleis 2 ist zur Zeit gesperrt. Westlich der Unterführung ist eine neue Bahnsteigkante an Gleis 2 entstanden.Die Züge nach Frankfurt halten auf Gleis 3. Der Bahnsteig ist westlich der Unterführung gesperrt.Auf Gleis 4 stand an diesem Sonntag ein Bagger mit Anhänger.Ein weiterer Zweiwegebagger und ein Anhänger waren außerhalb der Gleise abgestellt.Für Liebhaber von Baustellenfahrzeugen:Bagger 1:99 80 9903 922 - 9Zweiwegebagger A 922 Rail LitronicAnhänger 1:99 80 9550 027 3Anhänger A.P.E.L. T5025Bagger 2:99 80 9903 135-8Zweiwegebagger A 900 C ZW Li / 1031Anhänger2:99 80 9550 021 6Anhänger A.P.E.L. T5025