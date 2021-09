Zum Tag des offenen Denkmals in Stadtallendorf: Füllstelle B der DAG Sprengstoffwerke

Zum "Tag des Offenen Denkmals" zeigt das DIZ Stadtallendorf die ehemalige "Füllstelle B" der DAG-Sprengstoffwerke (nach 1945 Gebäude von Kammgarn-Richter) in der Rheinstraße 19 in Stadtallendorf. Das Gebäude ist exemplarisch für die Militärarchitektur der NS-Rüstungsarchitektur und ist am 12. September 2021 erstmals öffentlich zugänglich.Das Gebäudeensemble ist ein mahnendes Beispiel für die Architektur der Rüstungsindustrie der NS-Zeit. Im Gelände und erstmals auch in den Gebäuden selbst ist das monströse Ausmaß des Munitionshungers des Regimes noch heute zu besichtigen. Dass nach diesem Unheil nach 1945 an diesem Ort durch den Elan der Aufbaujahre hier eines der frühen stark wachsenden Industrieunternehmen der Friedenszeit entstand und die Zukunft von Stadtallendorf mit begründete, ist ebenso erinnerungswürdig.Von 10.00-20.00 Uhr wird die Füllstelle B zur Besichtigung geöffnet sein, 10.00 Uhr und 13.00 Uhr gibt es Führungen. Das besondere Highlight: 16.00 Uhr gibt es eine Podiumsdiskussion mit dem Kuratoren Dr. Philipp Aumann vom Historisch-technischen Museum der ehemaligen Raketenversuchsanstalten Peenemünde zum Thema "Kulturerbe Waffenschmiede? Rüstungsaltstandorte als Denkmale".Anmeldungen sind erforderlich bis zum 09. September unter: Joerg.Probst@stadtallendorf.deInfo-Unterlagen finden Sie HIER:Dokumentations- und Informationszentrum (DIZ) Stadtallendorf: Gedenkstätte DIZ Stadtallendorf www.diz-stadtallendorf.deDIZ StadtallendorfDr. Jörg ProbstAufbauplatz 435260 StadtallendorfTel.: 06428/4498932info@diz-stadtallendorf.de