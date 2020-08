Zum Hundertsten Geburtstag der Eintracht Stadtallendorf: Foto des Monats August im DIZ

Das Foto des Monats August 2020 führt uns passend zum 100 jährigen Jubiläum in das „Allendorf“ der 1940er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Am 01. Oktober 1960 wurde dann das kleine „Allendorf“, nachdem die Einwohnerzahl die Marke 10.000 überschritten hatte, zur Stadt erhoben und trägt fortan den Namen Stadtallendorf.Bei der Suche der neuen Stadt nach einer neuen Identität, war der TSV Eintracht eine der tragenden Säulen, nicht nur im Sport sondern auch in der gesamten Kultur dieses Gemeinwesens. Für Vereine gelten sicher andere Maßstäbe als für Menschen, aber 100 Jahre sind für beide ein ganz beachtliches Alter! Dass das 100 jährige Jubiläum im Jahr 2020 dem Corona Virus zum Opfer fiel, ist schade. Aber vielleicht kann man ja 2021 dann 100 + 1 feiern. Es ist schön, dass das DIZ/Stadtmuseum Stadtallendorf sein Fotoarchiv für ein Foto aus der Geschichte des Fußballs in „Allendorf“ geöffnet hat.Vor 72 Jahren präsentierte sich die Jugendmannschaft von 1948 des Vereins zu einem gemeinsamen Foto.Aus der Fotosammlung von Bernhard Sohn