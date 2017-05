Stadtallendorf : Sporthalle Südschule |

Akrobaten am Trapez, am Vertikaltuch, auf dem Trampolin und am Boden, dazu Clowns, Tanz, Chor, Filmausschnitte und Bilder - Hier erwartet Sie eine bunte Show der Jubiläumsveranstaltung "10 Jahre Traumfänger" an der Grundschule 2 in Stadtallendorf!

Von und mit dem Leiter der Traumfänger: Gerhard Bitterwolf!



Kartenvorverkauf über die Südschule.

Eintritt 2,50 €.