Zahnärzte in Hessen sichern Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten auch in Corona-Zeiten

Die Zahnarztpraxen in Hessen bilden trotz schwieriger Zeiten weiterhin aus, da die Nachwuchssicherung für künftige Praxismitarbeiterinnen und -mitarbeiter als Zukunftsaufgabe für die Zeit nach der Corona-Pandemie wahrgenommen wird. Viele zahnärztlichen Praxen bieten daher aktuell noch Ausbildungsplätze an:

siehe unter: www.lzkh.de/praxispersonal/stellenmarkt-praxispersonal.

Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) sind für den reibungslosen Ablauf in einer Zahnarztpraxis unabdingbar, sie sind das wichtigste Bindeglied zwischen der Zahnärztin/dem Zahnarzt, der Praxis und den Patientinnen und Patienten.„Neben der Chefin und dem Chef, geben sie der Praxis ein professionelles Gesicht. Diese Eigenschaften haben viele ZFA nicht zuletzt auch in den herausfordernden Corona-Zeiten beeindruckend unter Beweis gestellt“, betont Dr. Michael Frank, Präsident der Landeszahnärztekammer Hessen.Der Beruf Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r verbindet sowohl medizinische und psychologische als auch administrative und technische Aspekte. In der Regel ist es nicht die Zahnärztin oder der Zahnarzt, die bei der telefonischen Terminvereinbarung oder bei der Begrüßung in der Praxis den ersten Kontakt zu den Patientinnen und Patienten hat. Gerade im Umgang mit Angstpatientinnen und -patienten sind von Zahnmedizinischen Fachangestellten Einfühlungsvermögen und Menschenkenntnis ebenso gefragt, wie freundliches, vertrauenerweckendes und offenes Auftreten. ZFAs übernehmen weiterhin vielfältige und verantwortungsvolle Aufgaben im Praxisalltag wie Medizinprodukte-Aufbereitung, Behandlungs-Vorbereitung, Qualitätsmanagement und vieles mehr.Aufgrund dieser vielfältigen Herausforderungen in einer Zahnarztpraxis ist die Ausbildung breit angelegt, wie kaum eine andere. Nach erfolgtem Abschluss steht eine große Bandbreite von Fortbildungsmöglichkeiten zur Verfügung: Dabei reichen die Angebote von allgemeinen Fortbildungen bis hin zu beruflicher Schwerpunktsetzung und Aufstiegsfortbildung zur/m Zahnmedizinischen Fach- oder Verwaltungsassistentin/en. Die Ausbildung zur ZFA ist eine echte Karrierechance für junge Schulabgänger/innen.Telefon: 069 427275-170,E-Mail: schorn@lzkh.de.Kontakt:Landeszahnärztekammer HessenAnnette C. BorngräberRhonestraße 460528 Frankfurt069 427275-114E-Mail: borngraeber@lzkh.deInternet: www.lzkh.de