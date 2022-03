Beginn ist am 4. März um 19.00 Uhr und alle, die mitfeiern wollen, sollten sich im Vorfeld eine kostenlose Eintrittskarte in den katholischen und dem evangelischen Gemeindebüro besorgen. In diesem Jahr ist die Gottesdienstordnung von Frauen aus Großbritannien gestaltet worden. In einer gemeinsamen ökumenischen Arbeitsgruppe in Stadtallendorf wurde der Gottesdienst vorbereitet.