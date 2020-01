„Welcome 2020“ Neujahrskonzert mit der brass band frankfurt

Hier trifft Choral auf 6/8-Marsch und lyrisch Getragenes auf rhythmische Hochgeschwindigkeitspassagen.



Kartenvorverkauf:

Im Jahr ihres zehnjährigen Bestehens gewähren die 26 Blechbläser und vier Schlagzeuger einen ersten Blick in ihr Jubiläumsprogramm. Das Neujahrskonzert im warmen Blechbläserglanz verspricht mit der eigenständigen Interpretation des typischen britischen Klangkörpers Brass Band durch das Ensemble aus der Mainmetropole ein weiteres besonderes Konzerterlebnis.Für eben dieses ist in besonderem Maße der Leiter der Band Hans-Reiner Schmidt verantwortlich. So bietet auch das Jubiläumsprogramm der brass band frankfurt ein unterhaltsames Spektrum mit Originalkompositionen und Bearbeitungen aus Schmidts eigener Feder für dieses Genre.Verbunden mit Energie, Dynamik und Spielfreude sind dies die Zutaten, mit denen die brass band frankfurt die große emotionale Bandbreite dieser Musik für ihr Publikum erlebbar macht: Der Zuhörer findet sich dabei immer wieder in einem fesselnden Wechselbad aus strahlendem Blechbläserklang, ruhig melodischen Linien, gefühlvollen Solopassagen, atemberaubender Virtuosität, Tradition und Innovation wieder.Evangelisches GemeindebüroStadtallendorf Liebigstraße 4Tel. 0 64 28 / 14 58, Öffnungszeiten: Di & Mi 9 – 12 und 14 -18,Do 9 – 12 und Fr 9 – 12,Ticket-Shop Dewner StadtallendorfSchreibwaren Ilk StadtallendorfLeni’s Buchladen in KirchhainPressemitteilung der Evangelischen Sing- und Musikschule Stadtallendorf