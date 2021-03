studio DIZ / „SprechZeit“ Überlebenden wiederbegegnen!

Das Zeitzeug*innenkonzept im Umbruch.

Mit Anja Kräutler (Stiftung Erinnerung-Verantwortung- Zukunft - Berlin), David Paul und Dr. Jörg Probst (DIZStadtallendorf).DIGITAL via BIG BLUE BUTTON – Einwahllink:1990 folgten 168 Holocaust-Überlebende und ehemalige Zwangsarbeiterinnen der Einladung nach Stadtallendorf zu einer "Internationalen Woche der Begegnung" in dem Rüstungsaltstandort. Die "Begegnungswoche" in Stadtallendorf dokumentiert eine damals erst beginnende Anerkennung von Zwangsarbeiter*innen alsGruppe von Opfern des NS-Regimes. Gleichzeitig steht es für einen Meilenstein in der Entwicklung des Dokumentations- und Informationszentrums Stadtallendorf (DIZ).Mittlerweile leben nur noch wenige Zeit-zeug*innen, so dass dieses erfolgreiche Konzept der Erinnerungskultur weiterentwickelt werden muss. Im Rahmen des Formats „SprechZeit“ der digitalen Veranstaltungsplattform "studio DIZ" diskutieren Dr. Jörg Probst und David Paul vom DIZ Stadtallendorf mit ihrem Gast Anja Kräutler über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunftder Erinnerung an Zwangsarbeit. Mit Frau Kräutler konnte eine Expertin und langjährige Mitarbeiterin der Stiftung "Erinnerung-Verantwortung-Zukunft" gewonnen werden, die sich seit 2000 für Entschädigungen von Zwangsarbeiter*innen einsetzt.Eine Veranstaltung des DIZ Stadtallendorf in Zusammenarbeit mit der VHS Marburg Biedenkopf.Pressetext des Dokumentations- und Informationszentrum DIZ StadtallendorfDIZ StadtallendorfDr. Jörg ProbstAufbauplatz 435260 StadtallendorfTel.: 06428/4498932info@diz-stadtallendorf.de