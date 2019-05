Stadtallendorf hat Talent(e)

Kindermusical löst Begeisterung aus

In der Stadthalle von Stadtallendorf hat der Kinderchor der Evangelischen Sing- und Musikschule vor vollem Haus ein begeisterndes Musical aufgeführt:Selbst die Ehrengäste zeigten sich angetan von einem auf hohem Niveau zelebrierten Kindermusical.Lisa Maria Beuthner hat zusammen mit Philip Schütz die Kinder in einem halben Jahr auf den Punkt vorbereitet und hier ihr Studium als ausgebildete Musikpädagogin voll einbringen können.Der vielversprechende Titel wurde in einem durchaus gesellschaftskritischen Musical, kindgerecht dargeboten. Es ging um Freundschaft, Vertrauen und das wurde musikalisch, mit lustigen Dialogen und fetzigen Liedern aufgeführt. Die Spielfreude und Begeisterung der Akteure schwappten über auf das Publikum und schon beim ersten Lied brach erfreuter Szenenapplaus aus. Die jungen Stars, zwischen vier und zwölf Jahren alt, waren hochmotiviert ans Werk gegangen. Professionell begleitet von einer Band aus Musikschullehrern verstärkt mit befreundeten Musikern.Doch zur Geschichte: Der Bauer, dargestellt durch Luca Fisbeck, kauft ein Schwein. Nein nicht ein normales, eine Supersau, die er gemästet an den Metzger (Jürgen Berkei) verkaufen will, um so den maximalen Gewinn zu generieren. Doch die Tiere halten zusammen, obwohl sie zunächst Piggi, gespielt und gesungen von Marielena Schneider, nicht leiden können. Sie verstecken die Supersau, so dass der Bauer beim Happyend zunächst dem Metzger das Geld zurückgeben muss und dann eine neue Geschäftsidee kreiert: „Ferien auf dem Bauernhof“.Ob nun das Problemhuhn (Stina Sophie Klein), die Kater (Gloria Gracia Berkei & Annalisa Schneider), die Würmer (Lena Hartwich & Hanna Neebe), die Gänse (Miriam Holland-Letz & Kalina Barzakova), der Hund (Nele Sehon), das Schaf (Clara-Marie Ratajczak), die Maus (Charlotte-Maya Ratajczak), der boxende Ochse (Marie Sprenger) oder die gemütliche Kuh (Leni Faber), die süßen Küken (Theodora Berkei & Aliah Schicha), alle Darsteller spielten auf hohem Niveau, textsicher und fröhlich ihre Rollen. Wer da sagt „… die Jugend von heute…“.Es war eine durchgängig harmonisch vorgetragene, konzentrierte Leistung der Kinder rund um ihreLisa Maria Beuthner, die die Gesamtleitung innehatte. Die Band spielte wie aus einem Guss, obwohl auch kurzfristig neu zusammengestellt, denn der eigentliche Pianist Philip Schütz, Leiter der Musikschule, war krankheitsbedingt ausgefallen. Als dann am Schluss noch der 50. Geburtstag vom Gitarristen Robert Biletic besungen wurde – er hatte noch nie zu seinem Geburtstag ein so volles Haus – endete der harmonische und schöne Nachmittag. Alle Zuschauer und Zuhörer gingen zufrieden nach Hause und der Schreiber des Artikels besteht auf der Feststellung in der Überschrift: Stadtallendorf hat Talent(e), wenn nicht sogar Supertalente…Verfasser des Textes: Stephan BeuthnerAlle Fotos: Sören-Helge Zaschke