Spendeninitiative „Vereint für Deinen Verein!“ der Sparda-Bank Hessen beschert „Rotary Jugend Distrikt 1820“ 3.000 Euro

227 Vereine waren vom 9. Oktober bis 6. November für ihr Herzensprojekt aus einer der Kategorien Bildung, Kultur, Soziales, Sport, Tierschutz oderUmwelt online auf Stimmenfang gegangen. Die jeweils fünf erfolgreichstenstehen nun fest, darunter auch der Verein „Rotary Jugend Distrikt 1820“ aus Ebsdorfergrund. Er belegte in der Kategorie Soziales mit 3.272 Stimmen den 1. Platz. Gemeinsam mit ihren Austauschfreunden einmal um die Welt hatten es die jungen Leute geschafft, die meisten Stimmen für ihr Projekt zu sammeln.„Sie machen sich mit Ihren Projekten stark für die kulturelle und internationale Verständigung junger Menschen – allein dafür gebührt Ihnen große Anerkennung“, sagte Ulrike Oberüber, Leiterin der Sparda-Bank-Filiale in Marburg, bei der Spendenübergabe an die beiden anwesenden Vertreter des Vereins Dr. Kurt Wengenroth (Chair des Projekts Rotary Jugendaustausch) und Prof. Dr. Rainer Moosdorf (Governor des Rotary Distrikts Hessen). „Der erste Platz in der Kategorie Soziales belegt zudem, wie sehr Ihr Engagement geschätzt und unterstützt wird. Gratulation und bitte weiter so!“Der Rotary Jugend Distrikt 1820 organisiert internationale Schüleraustausche auf gemeinnütziger Basis durch ehrenamtliche Helfer. Ziel ist die Förderung der Völkerfreundschaft und der Abbau von Vorurteilen. Jährlich sind Jugendliche aus mehr als zehn verschiedenen Ländern in Hessen zu Gast bei deutschen Familien und besuchen dabei für ein Jahr eine Schule vor Ort. Im Gegenzug verbringen regelmäßig deutsche Schüler ein Austauschjahr im Ausland.Die Preisgelder der Spendeninitiative stammen aus Mitteln des Gewinn- Sparvereins der Sparda-Bank Hessen und gehen aus dem Verkauf von Gewinn-Sparlosen hervor. Die rund 348.000 Kundinnen und Kunden der hessischen Genossenschaftsbank können mit Losen à 6 Euro pro Monat sparen, spenden und gewinnen: 1,20 Euro sind anteilig Spende und Spieleinsatz, die übrigen 4,80 Euro pro Los werden dem Sparkonto gutgeschrieben. Jährlich kommen damit rund 1,6 Mio. Euro für gemeinnützige Organisationen, Vereineund Stiftungen in den Bereichen Kultur, Soziales, Bildung, Umwelt, Tierschutz und Sport in Hessen zusammen.Text dieses Beitrages:Presseinformation der Sparda Bank Hessen