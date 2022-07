Schäfers Backstuben spenden dem Rotary Club Marburg 5.000 € für seine Ukraine-Projekte

Die Finanzierung der zur Verfügung gestellten Infrastruktur sowie die Ausstattung (u. a. Sportausrüstung für die Kinder) wurden durch den Rotary Club Marburg mit Hilfe von Privatspenden, Eigenmitteln und Zuschüssen von Rotary Deutschland finanziert. Genauso der dann eingerichtete Sprachkurs für Mütter. Bei Wechsel der Kinder in die Intensivklassen der staatlichen Schulen musste der Schulbedarf finanziert werden. Entsprechend den von den Schulen erstellten Bedarfslisten erfolgte die Beschaffung durch den Rotary Club in Zusammenarbeit mit dem Kaufhaus Ahrens, das die Materialien zu besten Konditionen lieferte.Weiteren Bedarf gibt es derzeit für geflüchtete Familien, die Kinder oder Erwachsene mit Behinderung in ihrer Mitte haben. Auch insoweit ist der Rotary Club Marburg aktiv. In Zusammenarbeit mit der Firma Kaphingst wird der entsprechende spezifische Bedarf gedeckt und die Finanzierung vom Rotary Club übernommen.Dem Rotary Club Marburg geht es darum, schnell zu helfen und vor allem notwendige Mittel zeitnah bereit zu stellen, für die öffentliche Träger nicht einstehen bzw. nicht sachgerecht einstehen können. Zwischenzeitlich gibt es auch Medikamentenbedarfslisten von Krankenhäusern aus der Ukraine, die hier in Zusammenarbeit mit Ärzten und Apothekern überprüft und beschafft und sodann über Kontaktpersonen direkt an die Krankenhäuser in das Kriegsgebiet geliefert werden.Der Geschäftsführer von Schäfers Backstuben, Maximilian Plum, hatte seit Beginn des Krieges den Wunsch und das Ziel zu helfen, dies aber auch mit der Sicherheit, dass die Hilfe die Hilfsbedürftigen unmittelbar erreicht. Bei den Projekten des Rotary Club Marburg sieht er dies als gewährleistet und hat dem Club eine Spende von 5.000,00 € für die Ukraine-Projekte zukommen lassen.Die Schäfers Backstuben GmbH wurde in 1931 in Biedenkopf gegründet. Dort hat sie auch noch heute ihren Firmensitz, aktuell mit 58 Filialen und ca. 670 Mitarbeitern aus 27 Nationalitäten. Schäfers Backstuben legen Wert auf Handwerk, höchste Qualität, Regionalität, Nachhaltigkeit, familiäres Miteinander und Loyalität. Aber offensichtlich legt das Unternehmen auch Wert darauf zu helfen, wenn man helfen kann! Die zum Zeitpunkt der Spendenübergabe amtierende Präsidentin Gisela Falk und der nachfolgende Präsident Rolph Limbacher freuen sich über die Spende und nehmen den symbolischen Scheck gerne entgegen. Pressemitteilung des Rotary Club Marburg