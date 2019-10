Rotary Austauschschüler bewerben sich um Preisgeld bei Sparda Bank Aktion "Vereint für Deinen Verein!"

Wir schaffen Internationalität in Hessen. Kulturelle Verständigung, Frieden und Zusammenhalt sind Ziele, die sich der Rotary Jugend Distrikt 1820 e.V. gesetzt hat. Die Förderung von 3.000€ soll in die Arbeit unserer Jugendorganisation Rotex, die sich aus ehemaligen Austauschschülern zusammensetzt, fließen und ihnen die Durchführung eigener Projekte ermöglichen. Hierbei ist vor allem ein internationales Wochenende mit den zu betreuenden Austauschschülern am Rhein angedacht. Außerdem soll mit dem Geld das langfristige Engagement in der Jugendarbeit durch Rotex möglich gemacht werden. Zu den Aufgaben von Rotex zählen unter anderem die Vorbereitung deutscher Austauschschüler auf ihr Austauschjahr und die Begleitung internationaler Austauschschüler in Hessen.Rotary Jugend im Distrikt 1820 in Hessen:Organisation und Durchführung eines internationalen Schüleraustauschs auf gemeinnütziger Basis durch ehrenamtliche Helfer. Ziel ist die Förderung der Völkerfreundschaft und der Abbau von Vorurteilen.

Unsere Tätigkeitsschwerpunkte:

Jährlich sind Jugendliche aus mehr als 10 verschiedenen Ländern in Hessen zu Gast bei deutschen Familien und besuchen dabei für ein Jahr eine Schule in ihrem Ort. Sie lernen dabei Deutsch wie ihre Muttersprache und tauchen in die deutsche Kultur ein. Ein Jahr allein in einem fremden Land stellt eine große charakterliche Herausforderung für die Jugendlichen dar und fordert sie ab dem ersten Tag ihres Aufenthaltes in einem fremden Land!

Unsere Stärken:

Kontakt:Rotary Jugend Distrikt 1820Ganghoferstraße 235085 EbsdorfergrundDeutschland