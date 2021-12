Rotaract übergibt Weihnachtspäckchen im Wert von 2.000 Euro an die Tafel Marburg

Eine tolle Idee, die man natürlich unterstützen sollte. So konnten mit diesen Sammelaktionen Weihnachtspäckchen im Wert von über 2.000 Euro an die Vorsitzende der Tafel Rita Vaupel übergeben werden. „"Wir danken den Rotariern und den Rotaractern aus Marburg, die uns schon seit einigen Jahren mit Aktionen unterstützen. Diese wichtigen selbstlosen Einsätze helfen der Tafel Marburg immens, damit auch hilfsbedürftige Familien mit Kindern das Weihnachtsfest glücklich feiern können“!" führte Rita Vaupel aus.Gisela Falk, Präsidentin des Rotary Clubs Marburg freut sich über die gelungene Aktion. „"Helfen liegt natürlich in der DNA der Rotarier. Denn selbstloses Dienen ist das Motto der rotarischen Bewegung. Daher ist es für uns selbstverständlich in diesen schwierigen Zeiten die Schwächeren in der Gesellschaft zu unterstützen und den Kindern eine Freude zu bereiten."Rotaract ist die Jugendorganisation der Rotarier. Bei Rotaract treffen sich junge und jung gebliebene Menschen, die das gemeinsame Motto „Lernen – Helfen – Feiern“ verbindet. Mehr als 3.700 Mitglieder in über 190 Rotaract Clubs deutschlandweit setzen sich zusammen für andere ein und tragen durch Freundschaft, Fairness und Toleranz zur internationalen Verständigung bei.Der Rotaract Club Marburg ist vielseitig aktiv. „Vor Corona“ haben die Rotaracter alljährlich vor Weihnachten eine Plätzchenback-Aktion gestartet, um diese dann in schön verpackten Tüten auf Kinderstationen zu verteilen. Sie haben über mehrere Tage das „Kidscamp“ organisiert. Kinder, die ansonsten keine Möglichkeit haben, können im Kindscamp ein paar Tage mit Gleichaltrigen ein abwechslungsreiches und sehr schönes Freizeitprogramm erleben. Im Sommer 2021 haben die Rotaracter in der Oberstadt Blumen verkauft, um den Erlös den Flutopfern zukommen zu lassen. Einen Samstag im August haben sie mit einigen Kindern der Astrid-Lindgren-Schule Marburg im Jump’n Fly Trampolinpark in Linden verbracht. Große Freude bei den Kindern und Begeisterung bei den Rotaractern, die mit Spaß die Welt verbessern wollen und sich Verstärkung durch neue Mitglieder wünschen.www.Marburg.Rotaract.de Die TAFEL Marburg e.V. unterstützt insgesamt über 1700 bedürftige Personen in der Zentrale Marburg und in den Ausgabestellen Kirchhain, Wetter, Gladenbach, Bad Endbach und Stadtallendorf. 250 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fahren wöchentlich über 100 Lebensmittelmärkte und Bäckereien an, um diesen wichtigen Service für unsere Gesellschaft sicherzustellen. Dazu kommt die Belieferung an berechtigte Schwerbehinderte.Die TAFEL Marburg sucht interessierte Personen, die sich gerne ehrenamtlich engagieren möchten.Bitte nehmen Sie Kontakt mit der Zentrale in der Ernst-Giller-Straße 20 in Marburg auf: unter der Telefonnummer 06421-614053 oder per Mail unter info@MarburgerTafel.de