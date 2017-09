Reif für die Insel?

Stadtallendorf : Innenstadt |

Hier können sie ein paar schöne Spät-Sommerliche Eindrücke rund um die Inseln von Stadtallendorf gewinnen, genauer gesagt von den jetzt immer noch schön blühenden Blumeninseln in den Kreisverkehren unserer Stadt und auch ein wenig von dem Blumenschmuck vor unserem Rathaus. Natürlich sollten sie sich auch noch ein wenig Zeit nehmen und ein paar Impressionen von unserem Stadtpark, dem Heinz-Lang-Park mit nach Hause zu nehmen. Nicht umsonst nennen wir uns ja schon lange, die junge Stadt im Grünen. Also viel Spaß beim Besuch unserer Stadt und ach ja, shoppen und Kaffeepause, geht auch noch nebenbei.