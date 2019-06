Nachkriegskino in Allendorf! Neue Fotos im Monat Juni im DIZ Stadtallendorf

Das deutsche Kino feierte in der Nachkriegszeit große Erfolge. Auch in Allendorf wollte die wachsende Bevölkerung unterhalten werden. Schon ab 1948 übernahm Friedrich Hetsch diese Aufgabe und veranstaltete Kinovorführungen in den Sälen von Gastwirtschaften. Im Biergarten der Gaststätte in der Wache 1 der ehemaligen Munitionsfabrik DAG gab es im Sommer "Freiluft Kino". Dazu wurde zwischen den großen Bäumen eine Leinwand gespannt und los ging es. Schließlich gab es dann im Marli-Kino, einem Gebäude der ehemaligen Sprengstoffwerke (heute der Südstadtkiosk am Iglauer Weg) die aktuellsten Filme zu sehen.Auch wenn man auf harten Holzstühlen Platz nehmen musste und die großen Kinoplakate und die Wanddekoration selbstgemalt waren: die damaligen Kinobesucher hatten mit Sicherheit nicht weniger Spaß als heute die Besucher hochtechnisierter Kinopaläste. Zur Entstehungszeit der Fotos kostete übrigens das Vergnügen auf allen Plätzen im Marli 1,20 DM, für Besucher unter 16 Jahren 80 Pfennige.Heinrich WegenerDIZ/Stadtmuseum StadtallendorfAufbauplatz 435260 StadtallendorfTel.: 06428/4498932oder 707-424info@diz-stadtallendorf.dewww.diz-stadtallendorf.de