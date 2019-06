Musikschulchor konzertiert mit der brass band frankfurt in der Elisabethkirche in Marburg

Unter Leitung von Hans-Reiner Schmidt erklingen erstmals Choralfantasien aus der Feder von Prof. Christian Sprenger. Diese wurden von Hans-Reiner Schmidt für Brass Band und Chor eigenst arrangiert. Die Choralfantasien thematisieren alte Kirchenlieder wie beispielsweise „ Befiehl du deine Wege“. Paul Gerhard drückt in diesem Lied ein großes Gottvertrauen aus. Dazu bezieht er sich auf Psalm 37 „Befiehl dem Herren dein’ Weg und hoff auf ihn, er wird’s wohl machen“. Im neuen Gewand wirken die alten Lieder klanggewaltig und eindrucksvoll durch die unterschiedliche motivisch-thematischer Arbeit des Komponisten. Über 80 Musiker wirken zudem mit, die alten Kirchenlieder neu aufzulegen.Darüber hinaus wird die brass band frankfurt einige Stücke aus dem aktuellen „Salvation“-Programm zu Gehör bringen, welches demnächst auf CD aufgenommen wird. Moderator Simon Dillmann führt durch das Programm.An der Abendkasse kostet eine Eintrittskarte 20€.Schüler ab 14 Jahren, Studenten und Stadtpassinhaber ermäßigt 12,50€.Unter 14 Jahre ist der Eintritt frei. Im Vorverkauf kostet eine Eintrittskarte 15€.Kartenvorverkauf:Evangelisches Gemeindebüro Stadtallendorf, Liebigstraße 4, Tel. 0 64 28 – 14 58, Öffnungszeiten: Di & Mi 9 – 12 und 14 -18, Do 9 – 12 und Fr 9 – 12,sowie bei Ticket-Shop DewnerStadtallendorf,Schreibwaren Ilk Stadtallendorf,Leni’s Buchladen, Kirchhainoder an der Pforte der Elisabethkirche.