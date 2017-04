Motorradfahrer erbitten Gottes Segen für die Saison 2017

Motorradfreunde Marburger Land e.V. feiern MoGo zum 20sten Mal

Stadtallendorf : Kirche Christkönig |

Zu Hessens ältestem, Ökumenischen Motorradgottesdienst, der am 29. April 2017 um 13:00 Uhr in der Kirche Christkönig, in der Albert-Schweizer-Straße 1, Stadtallendorf stattfinden wird, erwarten die Motorradfreunde Marburger Land e. V. in diesem Jahr bis zu 250 Motorräder und über 300 Gottesdienstbesucher.

Ihren Ökumenischer Motorradgottesdienst feiern die Biker bereits zum 20. Mal zusammen mit den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden von Stadtallendorf.Mit von der Partie wird auch in diesem Jahr wieder "GosPop - Gospel Pop and more" sein, eine 13köpfige Musikformation, die durch ihre Auftritte bei Hessentagen, den Golden Oldies in Wettenberg, Stadtfesten in Gießen und vielen anderen Events bekannt ist.Im Anschluß an den Gottesdienst, den die Pfarrerin Svenja Neumann und ihr katholischer Amtsbruder Diethelm Vogel gemeinsam zelebrieren, werden die Zweiräder und ihre Piloten vom katholischen Bikerpfarrer geweiht. Ein Korso, begleitet durch Motorräder der Zweiradstaffel des Polizeipräsidiums Mittelhessen, führt die Zweiradboliden über 30 Kilometer durch den Ostkreis Marburg/Biedenkopf, bevor man den Nachmittag bei leckerem von Grill und Kuchentheke auf dem Platz vor der Kirche Christkönig ausklingen läßt. Dann wird auch Gelegenheit zu den, von Bikern so beliebten „Benzingesprächen sein!Die Biker weisen ausdrücklich darauf hin, daß nicht nur Motorradfahrer zu diesem Gottesdienst geladen sind, sonder alle Verkehrsteilnehmer.Die Kollekte des 20. Ökumenischer Motorradgottesdienstes wird auch im Jahr 2017 wieder dem St. Elisabeth Hospiz in Marburg zu gute kommen.