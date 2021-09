Matthias Dippel und das Missionswerk Die 7 Wege zum ewigen Leben

Stadtallendorf : Matthias Dippel |

Missionsauftrag des Hl. Pater Pio und dessen kostbaren Botschaften erlebbar durch das persönliche Zeugnis in bewegenden Vorträgen, sowie nachlesbar im Buch Die 7 Wege zum ewigen Leben | Botschaften aus dem Himmel von Pater Pio.

Zwei Kriterien, welche gerade in Zeiten leerer werdender Kirchen und unübersehbarem Glaubensabfall, bei gleichzeitig zunehmenden Nöten und

Katastrophen einer näheren Betrachtung bedürfen!

Jeden Tag gehen zwischen 15 und 30 Anrufe, Briefe und e-Mails beim, vom Hl. Pater Pio selbst beauftragten Missionswerk in Stadtallendorf ein, in denen nicht nur Bücher bestellt werden, sondern auch viele Menschen von persönlichen Erscheinungen, Botschaften, Fügungen, Bekehrungen, Heilungen, ja wahrhaftigen Wundern berichten, welche nach Gebeten zum Hl. Pater Pio und dessen Fürsprache bei Jesus geschehen sind.Der Himmel ist wirklich mitten unter uns, wir müssen nur unser Herz öffnen, die feste, auch daraus resultierende Überzeugung von Matthias Dippel!In bisher über ca. 35.000 geführten Telefongesprächen hat er eine ganz entscheidende Erfahrung gemacht: “Das, was ich erlebt und in diesem Buch aufgeschrieben habe, ist ein ganz “normales“ Erlebnis eines Christen im Glauben. Hunderte Christen haben mir berichtet, dass sie ebenfalls Botschaften von Jesus, der Gottesmutter oder Heiligen erhalten haben, Erscheinungen hatten, nach Bittgebeten himmlische Fügungen oder Heilungen von schweren, teils medizinisch unheilbaren Krankheiten erlebten.Jesus hat uns doch versprochen: “Ich bin bei Euch, alle Tage, bis ans Ende der Welt.“ Soll das immer nur schweigend und unsichtbar sein? Jesus hält seine Versprechen. Doch viele sehen ihre persönlich erlebten Wunder als “Privatangelegenheit“ an, über die man eben nicht spricht.“Pater Pio sagte mir ganz unmissverständlich: “Ein Zeuge Gottes darf nicht schweigen!“.Die Folgerung von Matthias Dippel: “Wir haben es zum Teil selbst mit zu verantworten, dass es in der heutigen Zeit so schlecht um unseren Glauben steht, weil wir zu oft schweigen. Ich weiß selbst, wie schwer es heute geworden ist, Zeugnis abzulegen und über Jesus oder seinen Glauben zu sprechen. Viele Menschen schweigen, weil sie sich schämen über ihren Glauben, ihre persönlich erlebten Wunder zu reden oder Angst haben, belächelt und verspottet zu werden. Wir sollten unser Selbst-Ich, unser Ego verleugnen und über unseren Glauben so reden, wie über das Wetter.“Und weiter: “Die Kirche braucht Christen, die brennen, die ihren Glauben aktiv leben, darüber sprechen und ihre Erlebnisse weitergeben. Es sollte normal sein, über das Wichtigste in unserem Leben zu reden: Unseren Glauben und wie wunderbar es ist, Jesus als persönlichen Freund in unser Leben einzuladen. Der Himmel hat nie geschwiegen, die Menschen schweigen.“So bitte ich die Gläubigen nicht zu schweigen, sondern Zeugnis abzulegen über ihren Glauben!Was Matthias Dippel besonders freut: dass so viele junge Menschen durch dieses Buch wieder zurück zum Glauben finden. Die Jugend ist unsere Zukunft! Viele Eltern sind traurig darüber, dass ihre eigenen Kinder nur noch wenig mit Kirche und Jesus zu tun haben wollen. Durch diese Lektüre werden gerade junge Menschen durch den Geist des Hl. Pater Pio wieder wachgerüttelt und aus ihrem göttlichen Schlafzustand befreit.Die 7 Botschaften des Hl. Pater Pio sind gerade für junge Menschen wichtige Lebensregeln für ein gutes, glückliches und zufriedenes Leben!Viele weitere Aspekte des direkt vom Hl. Pater Pio gegebenen Missionsauftrages und die kostbaren Botschaften des Hl. Pater Pio an Matthias Dippel sind in dessen Buch “Die 7 Wege zum ewigen Leben | Botschaften aus dem Himmel von Pater Pio“ nachzulesen.Eine außergewöhnliche, sehr empfehlenswerte Lektüre.Das Buch hat die kirchliche Imprimatur, eine kirchliche Druck- und Verbreitungserlaubnis.Buchbestellungen zum Preis von € 16.90 unter +49 6429 82 90 950 oder pere-Mail: mission-der-sieben-wege@web.deErich Neumann, freier investigativer Journalist www.cmp-medien.deüber Kavalaris International Press Organisation https://kavalaris.press Medienunternehmer im Gesundheits- und JustizbereichAmbassador world peace day Berlin der Vereinten Nationen www.worldpeace-berlin.comPostfach 11 11, 67501 WormsGSM +49 160 962 86 676 | e-Mail e.neumann@cmp-medien.de© Bild: www.cmp-Medien.de CC – Matthias Dippel mit Statue des Hl. Pater Pio© Bild: Matthias Dippel CC – Buch Cover Vorderseite© Bild: Matthias Dippel CC – Buch Cover Rückseite