Lasst uns Kindern Kindheit schenken!

Kinderarmut hat viele Facetten:

Viele Kinder habenKeine gesundet, Ferien mit Gleichaltrigen in KidsCamps und Unterstützung und Begleitung im Alltag.Wir möchten diesen Kindern durch verschiedene Angebote aus unserem Projekt“ helfen und mit Hilfe Ihrer Spende Kinder im Alter zwischen 8 und 13 Jahren im Sommer in dasin Münchhausen schicken.Dort erwarten die Kinder 5 wunderbare Tage mit Geländespielen, Sport, Basteln und Handwerken.Eine Auszeit vom Alltag – mit Spiel, Spaß, Abenteuer, neuen Freundschaften und strahlen- den Gesichtern der Kinder.Unterstützen Sie die Rotary Clubs Marburg und Stadtallendorf und das Project „gesundeKids“mit einem Besuch des Wohltätigkeitskonzertes am 03. April 2019 in der Stadthalle in Stadtallendorf.Nähere Informationen erhalten Sie unter:www.rc-marburg.de