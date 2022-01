Kunden von REVIDERM skinmedics Marburg erfüllen Kinderwünsche im Wert von 2.600 Euro

Uta Lennartz, Inhaberin des Kosmetikstudios REVIDERM am Steinweg in Marburg weiß nur zu gut wie man Kinderwünsche zu Weihnachten erfüllen kann.

Denn zum wiederholten Male wurden von ihr Wunschkarten von Kindern der Tafel Stadtallendorf an ihre Kunden weitergegeben. Diese Wünsche wurden dann Wirklichkeit, denn die Kunden haben insgesamt 110 wunderschöne Päckchen gepackt und diese kürzlich an Waltraud Dorn, Leiterin der Kindertafel Stadtallendorf, übergeben. So erfüllen sich nun auch Wünsche von Kindern, deren Elternhaus vielleicht wirtschaftlich nicht in der Lage sind dies zu tun. Die Geschenke haben insgesamt einen Wert von 2.600 Euro.“Wir bedanken uns recht herzlich bei Frau Lennartz und ihrem Team für die tolle Organisation und den Einsatz, den sie für die Kindertafel erneut geleistet haben“ betont Waltraud Dorn und führt fort „ es ist nicht selbstverständlich und dies nun zum wiederholten Male, dass sich das Team für diese tolle Aktion engagiert hat“.Die Kindertafel in Stadtallendorf gehört zur TAFEL Marburg e.V. Diese unterstützt insgesamt über 1700 bedürftige Personen in der Zentrale Marburg und in den Ausgabestellen Kirchhain, Wetter, Gladenbach, Bad Endbach und Stadtallendorf.Die TAFEL Marburg besteht seit nun mehr als 20 Jahren und hat zurzeit 540 Mitglieder.Harald Dörr Schriftführer und Pressesprecher der Marburger Tafel