In Stadtallendorf geht’s rund! Neue Mini-Gruppe im Rhönradturnen für Kinder im Alter von 7-9 Jahren

Fit in den Sommer nach den Osterferien!

Nach den Osterferien werden unsere Gruppen den Trainingsbetrieb wieder voll aufnehmen

Schließlich wollen wir fit in den Sommer gehen!

Deswegen bietet die Turnabteilung des TSV Eintracht Stadtallendorf zum Beispiel folgendes an:Direkt nach den Osterferien startet die Eintracht Stadtallendorf unter der Leitung von Steffi Holzke mit einer neuen Mini-Gruppe beim Rhönradturnen. Turnbegeisterte Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2014 und 2013 können gerne am Montag, den 25. April, von 15:30 - 18:00 Uhr, zu einem Schnuppertraining in die Bärenbachhalle kommen und ihre ersten Runden im Rhönrad drehen.Das Programm in den Trainingsstunden besteht aus Spielen zur Erwärmung, Gymnastik und Dehnung, sowie Turnen im Rhönrad und an verschiedenen weiteren Geräten. Alle Kinder, die viel Freude an Bewegung haben, Kinder die gerne klettern, hangeln, rennen, turnen und springen sind bei uns goldrichtig! Ziel ist es, die Sportlerinnen und Sportler an Wettkämpfe im Rhön-radturnen in ganz Hessen heranzuführen.Bitte bereits umgezogen in bequemer Sportkleidung zur Halle kommen und einfache Turnschuhe mitbringen. Turnschläppchen sind jedoch nicht geeignet. Aufgrund der nach wie vor hohen Corona-Inzidenzen wird um einen negativen Testnachweis gebeten. Für die Kinder ist auch das Testheft aus der Schule ausreichend.Über die Angebote weiterer Gruppen kann man sich auf der Homepage der Stadtallendorfer Eintracht unter

www.eintracht-stadtallendorf.de

informieren. Wir werden unsere Homepage laufend aktualisieren.

Komm mach mit und werde fit oder halt Dich fit.

Herbert Köller AbteilungsleiterSteffi Holke Rhönradturnen