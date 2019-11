Hohe Anerkennung für Hessische Zahnärztin durch deutsche Zahnärzte

Die Delegierten der Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer (BZÄK) wählten Dr. Doris Seiz Vorstandsmitglied der Landeszahnärztekammer Hessen (LZKH) zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden dieses höchsten Gremiums der Zahnärzteschaft in Deutschland.Die in Kelsterbach bei Frankfurt niedergelassene Zahnärztin, die dem Vorstand der Landeszahnärztekammer Hessen seit 2013 angehört und dort neben weiteren Themen für die Referate Qualitätssicherung/-management, Praxisgründung, Junge Mitglieder und Frauen im Beruf zuständig ist, zeigte sich sehr erfreut über das ihr entgegengebrachte Vertrauen.Vorsitzender der Bundesversammlung und Nachfolger von Dr. Thomas Breyer wurde Dr. Kai Voss, Vizepräsident der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein.Die Bundesversammlung im Rahmen des Deutschen Zahnärztetags 2019 fand am 15. und 16. November 2019 in Berlin statt.