Hitzeschlacht beim Rhönradturnen

Gleich zu Beginn bestritten die Jüngsten in der Altersklasse der 7-10-Jährigen ihren ersten großen Wettkampf. Hier zeigte Lilli Novosad die schönste Kür und erreichte mit 5,55 Punkten den 1. Platz. Sie gewann den Pokal vor ihrer Teamkameradin Elisabeth Schindler auf Platz 2. Valeria Herus und Mia Damm zeigten ebenfalls tolle Leistungen und erreichten die Plätze 7 und 11.In der AK 11/12 verfehlte Mila Wiegand mit Rang 4 nur ganz knapp einen Podestplatz ebenso wie ihre Trainingspartnerin Leona Damm mit dem 5. Platz. Auch die ein Jahr jüngere Alina Hoffmann machte ihre Sache sehr gut und erlangte mit Platz 9 noch einen Platz in den Top Ten.Berfin Nur Dalar vertrat die Eintracht in der AK 13/14 als einzige Turnerin in einem starken Feld. Sie erreichte mit ihrer sehr sauber und sicher vorgetragenen Kür den 3. Platz und damit Bronze unter 26 Starterinnen.Bei den Jugendlichen in der AK 15/18 turnte Maika Patteri gewohnt souverän ihre schwierige Kür nahezu fehlerlos durch, musste diesmal aber Felicia Mölcher vom TSV Groß-Eichen in einem engen Rennen den Vortritt lassen. Am Ende fehlten ihr nur 0,2 Punkte zur Goldmedaille. In derselben Wettkampfklasse freute sich Viktoria Ostwald als eine der jüngsten in dieser Klasse nach einem gelungenen Wettkampf über den 6. Platz. Selin Hasselbach verbesserte sich gegenüber ihrem letzten Wettkampf, den Hessischen im Mai, noch einmal stark. Sie rutschte jedoch bei einem Übergang unglücklich kurz auf den Boden und verpasste dadurch eine bessere Platzierung als Rang 9.In der AK 19+, der Altersklasse der Erwachsenen, musste Lara Rühling diesmal ihrer Schwester Hannah, die für den TSV Kirchhain an den Start geht, knapp den Vortritt lassen. Ihre Vereinskameradin Valeria Horst verbesserte sich ebenfalls gegenüber den Hessischen Wettkämpfen und erreichte in Frankfurt den 6. Platz dicht gefolgt von Laura Kostial auf dem 9. Platz, der man deutlich anmerkte, dass sie sich noch nicht ganz vom Marburger-Nachtmarathon am Freitag erholt hatte.Lara Rühling erturnte sich darüber hinaus im Wahlwettkampf Spirale den 1. Platz und konnte damit einen weiteren Pokal für Stadtallendorf holen.Bereits in zwei Wochen, am 16. Juli, werden in der Heinrich-Weber-Halle in Kirchhain die landesoffenen Turngaumeisterschaften Oberlahn-Eder ausgetragen. Trainerinnen und Aktive möchten sich dann noch einmal in Topform präsentieren und freuen sich auf große Unterstützung durch das heimische Publikum.Steffi HolzkeEintracht Stadtallendorf