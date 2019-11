Hessisches Mannschaftslandesfinale im Rhönradturnen in Stadtallendorf

In der Stadtallendorfer Bärenbachhalle geht es rund

Titelverteidigung angestrebt

Die Rhönradgruppe des TSV Eintracht Stadtallendorf hat unter der Leitung von Steffi Holzke die Ausrichtung des diesjährigen „Hessisches Mannschaftslandesfinale im Rhönradturnen“ übernommen. Der Wettkampf findet am Samstag, den 23. November 2019, in der Bärenbachhalle in Stadtallendorf statt.Als einer der stärksten Vereine nimmt der TSV Eintracht Stadtallendorf mit insgesamt neun Mannschaften teil. Eine Mannschaft besteht dabei aus 3-4 Turnerinnen, wobei die jeweils besten drei Kampfrichternoten der Pflicht und der Kür in die Gesamtwertung eingehen.Geturnt wird in der Disziplin Geradeturnen, das heißt das Rhönrad wird auf beiden Reifen rollend durch Körperverlagerung fortbewegt. Hierbei werden hohe Anforderungen an Kondition und Geschicklichkeit des Aktiven gestellt. Besonders bei den schwierigeren Übungen ohne Bindungen fühlt sich der Zuschauer an Elemente aus dem Kunstturnen erinnert.In der Erwachsenenklasse konnte das Team aus Stadtallendorf zuletzt 10-mal in Folge den Pokal gewinnen. Ziel ist natürlich den Titel vor heimischer Kulisse erfolgreich zu verteidigen.Die Zuschauer dürfen aber auch auf die Leistungen der Stadtallendorfer Jugendmannschaft gespannt sein. Unter ihnen sind Valeria Horst und Maika Patteri, die vor zwei Wochen sogar am Deutschland-Cup teilgenommen haben.Bei den Schülerinnen ist der TSV Eintracht Stadtallendorf mit gleich vier Mannschaften am stärksten vertreten. Und bei den jüngsten, den Nachwuchsturnerinnen gehen zwei Mannschaften der Eintracht an den Start. Es wollte sich einfach niemand nehmen lassen in der eigenen Halle sein Können zu zeigen. Hier rechnet sich die erste Mannschaft um Saskia Schneucker, Luzie Lather und Ben Müller, die ebenfalls in die Hessische Delegation für den Deutschland-Cup berufen waren, gute Chancen aus.Zuschauer sind herzlich eingeladen am Samstag, den 23. November 2019 ab 11:30 Uhr, bei freiem Eintritt, in der Bärenbachhalle die Wettkämpfe zu verfolgen. Für das leibliche Wohl wird in Form eines Salat- und Kuchenbuffets gesorgt sein, welches durch die engagierten Eltern der Rhönradkinder organisiert wird. Wir freuen uns auf Eure Unterstützung!Text dieses Beitrags:Stefanie HolzkeEintracht Stadtallendorf