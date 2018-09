Hans Bertram, der "Macher" in Oberrosphe, wird 80

Nicht immer ganz bequem, dafür beharrlich und mit allen Wassern gewaschen – So treibt der ehemalige Revierförster von Oberrosphe die Dorfentwicklung seiner Wahlheimat im Ortsteil von Wetter stetig voran.Als er 1976 alsdas Amtübernahm, erkannte er sofort, dass dieser Ort einen Entwicklungsschub nötig hatte, und er erweckte es aus seinem Dornröschenschlaf. Schon ein Jahr später gründete er den, dem er bis heute alsvorsteht, und begeisterte die Oberrospher für den Einsatz für ihren Ort. Vier Jahre später wählten ihn die Oberrospher für 17 Jahre zumund ließen ihn offiziell die Strippen für seine Vorhaben ziehen.Erstes Großprojekt war die Teilnahme am Wettbewerb. Hans Bertram steckte seine Mitbürger mit seinen Aktionismus an und entfachte einen außergewöhnlichen Gemeinschaftssinn: Dreckecken wurden bereinigt, Gehwege gepflastert, Brücken gebaut, Brunnen erneuert, Teiche angelegt, eine historische Sammlung in der Schulscheune angelegt und der Ort herausgeputzt. Die Belohnung war die Verleihung der, quasi der Deutsche Meistertitel in der Dorfverschönerung (Foto 2).In der „Ära Bertram“ entstanden die wichtigsten kulturellen Errungenschaften des Ortes: derzur Wasserversorgung, diemit, diedas neue, das überregional bedeutsame, die, das, dieund die Prämierung als(übrigens eines der ersten Deutschlands). Nur die Kirche und der Fußballplatz gehen nicht auf sein Konto.Einen herben Rückschlag musste Bertram als Vorsitzender des Heimat- und Verschönerungsvereins im vergangenen Jahr hinnehmen, als einin einem Balken des Museums „Alter Forsthof“ alle Räume des Haupthauses zerstörte. Viele Ausstellungsstücke, die über 30 Jahre gesammelt worden waren, sind unwiederbringlich verloren. Zwar sind die Renovierungsarbeiten inzwischen fast abgeschlossen und neue Exponate wurden gespendet, doch der Schmerz über den Verlust der kleinen Besonderheiten sitzt beim HVO tief. Doch Bertram wirft die Flinte nicht ins Korn und strebt die Wiedereröffnung Ende dieses Jahres an. Als Vorsitzender des Museumsverbundes des Landkreises und als 2. Vorsitzender des Hessischen Museumsverbandes liegt ihm der Erhalt des Museums besonders am Herzen.Bertrams herausragende Fähigkeit ist es, ein „Macher“ zu sein, einEr denkt in großen Zusammenhängen und verfolgt seine Ziele beharrlich und gewieft; z. B. versteht er es, ungeahnte Geldtöpfe ausfindig zu machen und anzuzapfen. Als „Macher“ muss man allerdings auch manchmal unbequem sein, damit sich etwas bewegt, z. B. scheut er es nicht, bei trägen Behörden immer wieder vorstellig zu werden.Für sein ehrenamtliches Engagement wurde Hans Bertram mit zahlreichengeehrt: (u.a.) die, „Hans-Bertram-Weg“ in Oberrosphe (2002) und 2008 gar das(Foto 3)!Am 23.9.2018 wird Hans Bertram 80 Jahre alt. Doch Ruhestand bedeutet das für ihn nicht. Sein Hobby, das Jagen, kommt leider häufig zu kurz, weil er Wichtigeres zu erledigen hat. Was wohl sein nächstes Projekt wird, wenn das Museum wieder eingeräumt ist?Der HVO bedankt sich für das außergewöhnliche ehrenamtliche Engagement über 41 Jahre, gratuliert dem Jubilar und wünscht beste Gesundheit!