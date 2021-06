Go for Gold! Rotarier unterstützen Jugendliche aus den Slums von Südafrika

Rotarier unterstützen Jugendliche aus den Slums in Mathematik und Physik.

Go for Gold (G4G) ist nicht die Aufforderung zum Kauf von Goldbarren oder der Auftakteiner neuen Goldgräberbewegung in Afrika. Es ist vielmehr ein Förderprogramm zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit von Jugendlichen in Südafrika. G4G wurde ursprünglichvon Nelson Mandela gegründet, um „das geistige Gold der Schüler*Innen“ aus den Slums inSüdafrika zu nutzen für eine Ausbildung in den Berufen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, die in der Bauindustrie Anwendung finden.Umgesetzt wird das Projekt durch Zusatzunterricht in den letzten beiden Klassen der High School in den MINT-Fächern und Motivationstraining an schulfreien Wochenenden für einen erfolgreichen Schulabschluss. Danach schließen sich ein Berufspraktikum und eine Collegeausbildung an. Durch die Zusammenarbeit mit Firmen im Rahmen des Berufspraktikums ist der Job der Absolventen garantiert.Mit einem Stipendium von 1540,- €/Jahr kann ein Schüler aus ärmsten Verhältnissen dieVoraussetzung für diese Berufsausbildung schaffen, die Erfolgsquote liegt bei 80 %.Nachdem im Jahr 2019 in Südafrika die höchste Jugendarbeitslosigkeit weltweit – mit 56 % -zu verzeichnen war, sah der RC Marburg dringenden Handlungsbedarf und veranlasste dasfür die Projekte „Südliches Afrika“ zuständige Vorstandsmitglied Prof. Dr. Bernhard Maischdie Förderung auf den Weg zu bringen. Dies geschah unter Beteiligung anderer Clubs wiedem RC Marburg-Schloss und RC Stadtallendorf sowie dem Distrikt 1820 mit insgesamt23.000,- €. Damit können für mehrere Schüler und Schülerinnen aus ärmsten Verhältnissen Stipendien vergeben und eine Berufsausbildung garantiert werden.Im Jahr 2020 nahmen 139 Schüler*innen in Kapstadt und Johannesburg an G4G teil.Die Geschichten der Schüler sprechen für sich und zeigen, wie der Weg aus den Slums in den Beruf doch gelingen kann.Ein umfangreicher Beitrag von Prof. Maisch ist im Rotary Magazin online am 23. Juni 2021 erschienen.Gisela FalkRotary Club Marburg