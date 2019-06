Fuerte dolor en este dente: Sprachführer für den Zahnarztbesuch im Urlaub

Das Pochen im Zahn vergällt nicht allein die Urlaubsfreude und mach jede Erholung zunichte; hinzu kommt zu allem Übel auch noch die Sprachbarriere. Mag die Bestellung eines Kaffees oder die Wegbeschreibung für den Taxifahrer noch ganz gut über die Lippen kommen, sind viele Reisende mit Aussagen wie: „Ich habe starke Schmerzen in einem der linken Backenzähne und nehme Gerinnungshemmer ein“ in einer fremden Sprache überfordert.Hier schafft der dentale Sprachführer der Initiative proDente Abhilfe. In sieben Sprachen (Türkisch, Spanisch, Englisch, Portugiesisch, Französisch, Griechisch und Italienisch) bündelt die kleine Broschüre alle wichtigen Aussagen zu akuten Beschwerden und Vorerkrankungen. Wer Probleme mit der richtigen Aussprache hat oder – im Falle des Griechischen – die Schrift nicht lesen kann, kann dem Behandler am Urlaubsort die entsprechenden Sätze in der Broschüre zeigen.Der dentale Sprachführer kann hier heruntergeladen oder als Printexemplar bestellt werden:Dr. Veit Justus RollmannPressereferent, Online RedakteurPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitLandeszahnärztekammer HessenRhonestr. 460528 FrankfurtTel.: 069 427 275 116Fax: 069 427 275 105E-mail: rollmann@lzkh.de