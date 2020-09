Foto des Monats September 2020: Hochzeit in der Münchmühle nach Kriegsende

Unser vorletztes Bild des Monats zeigte ein Gruppenbild der „Displaced Persons“ die nach Kriegsende bis zu ihrer Heimreise im „Polnischen Lager Münchmühle“ untergebracht wurden.Die Begeisterung vieler, dass sie den Krieg und die Zwangsarbeit überlebt hatten, war gewaltig. Ein neues Leben in Freiheit wollte so mancher mit Menschen teilen, die er oder sie im Lager kennengelernt hatte oder denen man sich schon im früheren Leben verbunden gefühlt hatte.Ganz ähnlich ging es auch vielen Deutschen, die ihr Leben neu organisieren und nicht mehr Tod und Verwundung befürchten mussten. 1945/46 rollte eine Welle von Hochzeiten auf die Standesbeamten zu. So auch in Allendorf, in dem es im Jahr 1944 noch 15 Hochzeiten gegeben hatte. Die Statistik des Standesbeamten weist für die Jahre 1945/46 236 Eheschließungen aus, von denen 181 zwischen ehemaligen Kriegsgefangenen bzw. Zwangsarbeitern geschlossen wurden.Unser Bild zeigt eine dieser Hochzeiten beim Fototermin vor dem Hintergrund der Baracken des Lagers Münchmühle, das noch wenige Monate zuvor ein KZ-Außenlager gewesen war. Das Ausmaß des Wandels, der sich vollzogen hatte, lässt sich kaum drastischer darstellen.Heinrich WegenerDiz StadtallendorfAufbauplatz 435260 StadtallendorfTel.: 06428/4498932info@diz-stadtallendorf.dewww.diz-stadtallendorf.de