Foto des Monats in Stadtallendorf: Eine Ansichtskarte aus dem Lager

Vor wenigen Wochen bekamen wir für unsere Postkartensammlung ein ganz besonderes Exemplar. Ein deutscher Arbeiter des Sprengstoffwerks der DAG hatte die Karte 1941 seiner Familie im Westerwald geschrieben, um sich für ein Päckchen zu bedanken. Dazu nahm er eine Bildkarte mit einer Ansicht des Gemeinschaftslagers, auch Teichlager genannt. Das Lager bestand seit Ende 1938 diente als Unterkunft für ca. 1.400 vor allem ausländische Arbeitskräfte. An der Stelle des Lagers befinden sich heute das Stadtallendorfer Rathaus und die Stadthalle.Das DIZ hat schon früher Bilder und ganze Bildserien aus dem Besitz von Deutschen erhalten, die als Militärangehörige, Arbeiter und Angestellte der hier tätigen Firmen oder als Dienstverpflichtete des Reicharbeitsdienstes in Allendorf waren und Aufnahmen aus dem Lageralltag und der Umgebung machten. Offenbar war das Interesse an fotografischen Erinnerungen so groß, dass geschäftstüchtige Zeitgenossen Postkarten für diese „Allendorfer auf Zeit" fertigen ließen.Sollten sich weitere Ansichtskartenmotive aus dieser Zeit in Ihrem Besitz befinden, die Sie uns überlassen würden (als Original oder zum scannen), wenden Sie sich bitte an das DIZ!