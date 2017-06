Foto des Monats im DIZ/Stdtmueseum Stadtallendorf: Fußball in Allendorf/Stadtallendorf

1920 wurde der Geselligkeitsverein „Frohsinn“ in Allendorf gegründet, der Gemeinsinn und Zusammenhalt in der Gemeinde Allendorf fördern sollte. Im gleichen Jahr wurde eine Fußballabteilung des Vereins eingerichtet, die sich schnell als selbständiger Verein „SV Eintracht 1920“ neu gründete, da der Geselligkeitsverein nicht als Veranstalter von Sportveranstaltungen auftreten konnte. Der Verein war durchaus erfolgreich und gewann die Meisterschaft im „Oberhessischen Spielverband“.Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm der SV Eintracht den Spielbetrieb wieder auf. In dieser Zeit siedelten sich zahlreiche Vertriebene und Flüchtlinge in Allendorf an, die ebenfalls bald sportliche Aktivitäten entfalteten.1949 gründeten vor allem Arbeitnehmer der Glashütte Stubbe den Fußballverein „TSV Blauweiß“. 1953 gründete der spätere Rektor der Volksschule Ernst Guba eine Turnabteilung. Um das Sportleben in Allendorf effektiver zu machen, unternahm man den Versuch, die Vereine zusammenzuschließen. Das misslang im ersten Anlauf und die Vereine kämpften weiter mit ihren jeweiligen Schwierigkeiten.1956 nahmen Kreise der Allendorfer Industrie das Thema wieder auf und veranlassten Bürgermeister Lang, vermittelnde Gespräche mit allen Beteiligten zu führen. Der 1. August 1956 wurde zum Tag des Zusammenschlusses.Das für den Monat Juni ausgewählte Foto zeigt links die Mannschaft des TSV Eintracht 1920 und rechts eine Werksauswahl der Firma Fritz Winter. Die Aufnahme entstand in der ersten Hälfte der 1960er Jahre.Heinrich WegenerDIZ/Stadtmuseum Stadtallendorfwww.diz-stadtallendorf.de