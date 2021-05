Foto des Monats im DIZ Stadtallendorf: Kehrseiten! Wiederverwendung von Verwaltungsakten der NS-Zeit im Schriftverkehr der Nachkriegszeit in Hessisch Lichtenau 1948“

Beim Suchen in diesem Archiv stößt man immer wieder auch auf Fundstücke aus der Zeit der Sprengstoffwerke DAG und WASAG, die uns Einblicke in deren Geschichte gewähren. Für das Foto des Monats Mai hat der Leiter des DIZ Dr. Jörg Probst Blätter aus dem Aktenbestand herausgesucht, zu denen er schreibt:„Die Dokumente sind als Hauspost ausgewiesen. Daher kann Papierdiebstahl ausgeschlossen werden Doch ohnehin ist dieses „Recycling“ nicht als kriminelle Tat bemerkenswert, sondern als regulärer Vorgang. Die Weiterverwendung von Akten eines ehemaligen NS-Rüstungsbetriebs durch seine Treuhänder nach 1945 ist eine beklemmende Urszene der Umwandlung von Kriegswirtschaft in Friedenswirtschaft nach dem 2. Weltkrieg in Deutschland.“Wer mehr lesen möchte, ist eingeladen die Website des Dokumentations- und Informationszentrum Stadtallendorf zu besuchen. Dort ist der gesamte Beitrag von Dr. Jörg Probst zu finden und auch weitere Imformationen zu dieser Gedenkstätte.www.diz-stadtallendorf.de