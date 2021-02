Foto des Monats im DIZ Stadtallendorf: Achtung Baustelle – Die Katholische Kirche Christkönig in Stadtallendorf

In diesem Monat hat Dr. Probst eine Ansichtskarte ausgewählt, die uns die neu gebaute Katholische Kirche Christkönig zeigt, aber nicht etwa nur als einfache Ansichtskarte. Nein, es ist eine „Spendenkarte, ein Baustein“, den man für 1,00 DM erwerben konnte, um den Kirchenneubau zu unterstützen.In seiner Erläuterung zu der Ansichtskarte geht Dr. Probst nicht nur auf den Baustil ein. Er führt uns in das Verstehen dieser Ansichtskarte ein, wie bei einr Bildbesprechung eines Gemäldes:„Dunkle Mächte und die elementaren Kräfte der Natur scheinen mitgewirkt zu haben an dem Bauwerk, das auf dieser Postkarte wie eine magische Beschwörung oder eine mystische Vision erscheint. Nicht in hoffnungsvollem hellem Licht, sondern in dramatischem Zwielicht steht das Gebäude hier.“….Lesen Sie den vollständigen Text von Dr. Jörg Probst auf der Website des Dokumentations- und Informationszentrum Stadtallendorf und lassen Sie sich in die 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts entführen.Hier ist der Link: https://diz-stadtallendorf.de/de/aktuelles/foto-de... DIZ StadtallendorfDr. Jörg ProbstAufbauplatz 435260 StadtallendorfTel.: 06428/4498932info@diz-stadtallendorf.de