Drei Tipps zum Ei: So freut Ostern auch die Zähne

Dies muss jedoch nicht sein. Für ein fröhliches Osterfest ohne Nachteile für die Zahn- und Mundgesundheit braucht es keinen Verzicht auf Süßes. Alles, was man beachten sollte, sind diese einfachen Tipps:Für die Zähne ist beim Zuckerkonsum die Häufigkeit und nicht die Menge entscheidend. „Jedes Mal, wenn wir Zucker zu uns nehmen, beginnen bestimmte Bakterien im Mund damit, den Zucker zu verwerten. Endprodukt des bakteriellen Stoffwechsels sind Säuren, die den Zahnschmelz angreifen, indem sie Mineralien herauslösen. Gegenspieler der Bakterien ist der Speichel. Er gibt den Zähnen Mineralstoffe zurück und wirkt zugleich antibakteriell. Wenn wir nur ab und an Zucker essen und die Mundhygiene stimmt, kann der Speichel die schädliche Wirkung ausgleichen“, sagt Dr. Michael Frank, Präsident der Landeszahnärztekammer Hessen (LZKH). Ziel ist deshalb, die Zuckerzufuhr in ihrer Häufigkeit zu vermindern. Für das zahnfreundliche Osternest gilt daher: Lieber einen großen Schokohasen, als viele süße Kleinigkeiten, denn die verleiten im Tagesverlauf immer wieder zum Zugreifen.Auch dieser wichtige Tipp ist bei einer großen Schokomahlzeit leichter zu befolgen, als bei mehreren kleinen Happen im Lauf des Tages. Eltern sollten darauf achten, dass auch die kleinen Naschkatzen Zähne putzen. Bei Kindern, die noch nicht flüssig Schreibschrift schreiben können, muss man nachputzen, denn die Kleinen sind motorisch noch nicht in der Lage, alle Zähne gründlich zu reinigen.Zahnfreundliche Süßigkeiten mit dem Zahnmännchen-Aufdruck sind nicht weniger süß als andere Naschereien. Hier wurde jedoch der herkömmliche Haushaltszucker durch Zuckeraustauschstoffe ersetzt. Diese Stoffe, die meist natürlichen Ursprungs sind, können von den Karies erzeugenden Bakterien nicht verwertet werden. Die zahnfreundlichen Süßigkeiten sind u. a. in spezialisierten Internetshops erhältlich.Mehr Informationen zu Mundgesundheit und Ernährung bei der kostenlosen Patientenberatung der LZKH unter 069 427275-169 oder auf www.lzkh.de.Kontakt:Landeszahnärztekammer HessenPressestelle Dr. Veit Justus RollmannTel. 069 427275-116,E-Mail: rollmann@lzkh.de