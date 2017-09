Die Turnabteilung des TSV Eintracht Stadtallendorf sucht ehrenamtliche Mitarbeiter

Die Turnabteilung kann sicher von sich behaupten, die größte Breitensportgruppierung im Landkreis zu sein. Mit einer hauptamtlichen Trainerin und fast zwanzig Übungsleitern wird hier in der größten Abteilung der Eintracht ein breites Spektrum an Angeboten abgegeben. Das führt aber dazu, dass die Turnabteilung laufend Hallenraum und vor allem ehrenamtliche Helfer benötigt, um dieses Angebot nicht nur halten, sondern auch ausbauen zu können.Deswegen sucht die Turnabteilung des TSV Eintracht Stadtallendorf ehrenamtliche Übungsleiterinnen und Übungsleiter. Die Nachfrage nach Trainingsangeboten ist groß. Immer wieder melden sich zum Beispiel bei der Abteilung Eltern, die nach Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung ihrer Kinder suchen. Hier können und wollen die Verantwortlichen der Abteilung das Angebot erweitern. Natürlich gibt es für die jüngsten Sportlerinnen und Sportler schon ab dem Krabbelalter ein Angebot. Das wird ergänzt durch ein Eltern- und Kindturnen. An diese Altersgruppe schließt sich das Vorschulkinderturnen an, bevor es dann im Kinderturnen der Schulkinder weitergeht. Aber wir wollen mehr!Ein breites Angebot für den Bereich Gymnastik und Tanz finden Kinder, Jugendliche und Erwachsene ebenfalls in der Turnabteilung. Mehrere Möglichkeiten sich fit zu halten gibt es für jung und alt. Schließlich dann die Angebote im Bereich Reha Sport. Hier sticht das Angebot für Menschen mit Herz- und Kreislauferkrankungen besonders heraus.In der nächsten Zeit werden wir Sie laufend über unser Programm informieren.Informieren Sie sich bei der Turnabteilung und helfen Sie uns als ehrenamtliche Übungsleiter. Wo Sie uns finden? Unter www.eintracht-stadtallendorf.de im Internet.