Die Kirchen St. Katharina, St. Michael in Stadtallendorf und die deutsche Geschichte.

St. Katharina, St. Michael und die deutsche Geschichte.

Zu den Patrozinien der (Stadt-)Allendorfer Kirchen



Der Förderverein für Stadt- und Regionalgeschichte Stadtallendorfs und der Heimat- und Geschichtsverein Stadtallendorf laden ein zu einem Vortragsabend mit Prof. Dr. Siegfried Becker zum Thema:Kirchen tragen oft einen Namen - in Stadtallendorf etwa St. Katharina und St. Michael. Wir nennen dies Patrozinien: sie wurden Heiligen geweiht, unter deren Schutz sie gestellt wurden. Welche Heilige ausgewählt worden sind, um Schutzpatrone der Kirchen zu sein, sagt uns oft auch etwas über die Zeit, über die Menschen, ihre Sorgen und Bedürfnisse, über die politischen und theologischen Umstände der Kirchenweihe. Und so lassen sich Patrozinien auch lesen als kleine Exkurse in die Geschichte der Gemeinden, die die Kirchen bauen und weihen ließen.Wann: Montag, 18. November um 19:30 UhrWo: Vortragsraum des Dokumentations- und Informationszentrums DIZAufbauplatz 4. Eintritt freiFritz Brinkmann-FrischDIZ/Stadtmuseem StadtallendorfAufbauplatz 435260 StadtallendorfTel.: 06428/4498932oder 707-424info@diz-stadtallendorf.de