Der Künstler Gunter Demnig verlegt weitere Stolpersteine in Stadtallendorf

Am 21.Oktober verlegt der Künstler Gunter Demnig zum dritten Mal in Stadtallendorf und den Ortsteilen Niederklein und Schweinsberg Stolpersteine. Diese Steine markieren die letzten frei gewählten Wohnorte jüdischer Mitbürger, die unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft deportiert und ermordet wurden oder vor der Verfolgung ins Ausland geflohen sind.Die Veranstaltung beginnt um 9:30 Uhr in der Stadtallendorfermit einer Ansprache von Bürgermeister Christian Somogyi. Hier und anschließend in der Hauptstraße 32 werden insgesamt 10 Stolpersteine für Mitglieder der Familie Buxbaum verlegt, die nach Brasilien bzw. in die USA flüchteten.Anschließend wird inein Stein für Abraham Krämer verlegt, der 1941, wenige Wochen nach seinem Zwangsumzug, in Mardorf starb. Bei der Verlegung von zwei Steinen in derfür Ernst und Julius Stern, die in die USA flüchteten, wird die Tochter von Ernst Stern, Susan Stern Scheinerman anwesend sein.An drei Stellenverlegt Gunter Demnig insgesamt 8 Steine, die an Mitglieder der Familien Feibelmann und Katz erinnern, die ermordet wurden bzw. in die USA flüchteten. In Schweinsberg betet Amnon Orbach von der Jüdischen Gemeinde Marburg das Kaddisch.Die Veranstaltung wird an allen Orten musikalisch begleitet durch das ‚Duo Santiago feat. Faleh Khaless‘ (Katharina Fendel, Flöte; Faleh Khaless, arabische Laute; Johannes Treml, Gitarre).Schülerinnen und Schüler der Georg-Büchner-Schule verlesen biografische Daten der Opfer und legen Blumen nieder.Das Ende der gesamten Veranstaltung ist für ca. 12:45 geplant.