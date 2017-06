Der Hessische Ministerpräsident Georg August Zinn in Stadtallendorf

Die Gemeinde Allendorf/Stadtallendorf und ihre Betriebe wurden und werden immer wieder von Bundes- und Landespolitikern besucht. Das für den Juli augeählte "Foto des Monats" entstand wahrscheinlich zwischen 1966 und 1969 als Georg August Zinn, hessischer Ministerpräsident von 1950 bis 1969, die Kammgarnspinnerei Richter besuchte.Die Kammgarnspinnerei stammte aus Mildenau/Böhmen und wurde 1949 von Max Richter nach der Vertreibung am Ende des Zweiten Weltkriegs als einer der ersten Betriebe in Allendorf neu gegründet. Damit gehört Max Richter zu den "Industriepionieren" von Allendorf, die in den ehemaligen Munitionswerken eine Industrie aufbauten.Der Seniorchef (vorn links) führte natürlich den Ministerpräsidenten persönlich durch seinen Betrieb. Hinter beiden sieht man rechts Gerhard Melzer von der Firmenleitung der Kammgarnspinnerei und damals Allendorfer Stadtrat, links der Marburger Landrat Burghard Vilmar. Ganz im Hintergrund links ist der Juniorchef Max Arne Richter erkennbar.Heinrich WegenerDIZ/Stadtmuseum Stadtallendorfwww.diz-stadtallendorf.de